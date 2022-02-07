Meta рассматривает вариант отключения Facebook и Instagram в Евросоюзе

Meta рассматривает сценарий, при котором страны Евросоюза будут отключены от соцсетей Facebook и Instagram. Принять такое решение придется, если компании запретят хранить персональные данные европейцев на американских серверах. Это следует из отчета, представленного Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

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Ранее в ЕС был принят новый закон, согласно которому хранить и обрабатывать персональные данные пользователей из стран-участниц можно только на европейских серверах. Между тем, Meta хранит данные в США и Европе, а при их отправке руководствуется стандартными договорными положениями (Standard Contractual Clauses, SCC).

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Между тем, в августе 2020 года Ирландская комиссия по защите данных сделала предварительный вывод, согласно которому использование SCC для отправки информации из ЕС не соответствует европейскому закону о защите персональных данных и потому может быть приостановлено.

«Мы полагаем, что окончательное решение по этому вопросу может быть принято уже в первой половине 2022 года. Если не будет создан новый механизм трансатлантической передачи данных, и мы не сможем использовать SCC или другие альтернативные способы отправки персональных данных из Европы в США, мы, вероятно, не сможем предлагать ряд наших самых востребованных продуктов и услуг, включая Facebook и Instagram, в Европе», — говорится в докладе.

Ранее сообщалось, что в начале июля 2021 года президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий владельцев зарубежных информационных ресурсов с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей создать в России свои филиалы, представительства или учредить российские юрлица.

Ранее сообщалось, что под действие закона о «приземлении» попали 13 иностранных компаний, их список 22 ноября 2021 года опубликовал Роскомнадзор. В реестр компаний, на которые распространяется закон о «приземлении», входят: Google (Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, а также Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.