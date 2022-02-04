"Известия": РКН может применить экономические ограничения против YouTube

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор рассматривает возможность применения экономических ограничений против американского видеохостинга YouTube в связи с систематической блокировкой каналов российских СМИ, включая немецкоязычный канал RT auf Sendung, принадлежащий российскому телеканалу RT. Об этом в пятницу пишет издание "Известия" со ссылкой сообщение ведомства.

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По данным издания, РКН может применить против сервиса YouTube экономические ограничения, предусматриваемые законом о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России. В частности, могут быть введены запреты на размещение рекламы и поисковую выдачу, а также ограничение платежей и переводов денег.

16 декабря телеканал RT сообщил, что онлайн-видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт телеканала RT Deutsch в день начала его работы. 17 декабря Роскомнадзор потребовал от компании Google снять ограничения с RT Deutsch на видеохостинге.

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