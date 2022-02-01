Яндекс, МТС и VK стали лидерами по количеству подписчиков на сервисы экосистем

ТАСС, 1 февраля. Сегодня около 20 млн россиян подписано на сервисы экосистем, в среднем на каждого активного пользователя приходится 1,5 подписки. Больше всего подписчиков у "Яндекс Плюс" (10 млн), МТС Premium (7,4 млн), VK Combo (4,5 млн) и подписок Сбера (4 млн), говорится в опубликованном отчете аналитического агентства Frank RG "Сервисы подписок в России 2022".

Согласно прогнозам аналитиков, к концу 2022 года количество подписчиков экосистемных сервисов увеличится на 30-40%, к 2024 года составит 35 млн, а к 2030 года достигнет 55 млн пользователей.

В ходе исследования Frank RG опросил более 800 действующих подписчиков экосистем. Самыми востребованными сервисами в экосистемах для 48% пользователей оказался видеоконтент и видеостриминг. Все лидеры экосистем предлагают на своих платформах онлайн-кинотеатры: "Кинопоиск" от "Яндекс", KION от МТС, Okko от Сбера, "ВКонтакте" и "Одноклассники" от VK.

На втором месте для 44% респондентов по степени важности - скидки или кешбэк в продуктовых магазинах. Например, такие возможности предоставляет маркетплейс "Яндекс.Маркет" и сервис лояльности МТС Cashback.

Третья составляющая в сервисах для 39% клиентов - бесплатная связь и интернет. Собственно, телеком-услуги из четверки лидеров экосистем предоставляет МТС и Сбер через своего виртуального мобильного оператора "СберМобайл".