В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 77.13EUR 86.79
Войти в почту
8 часов назад

Пакет подписок Сберпрайм+ стал самым выгодным в России по версии Frank RG

ТАСС, 1 февраля. Подписка Сберпрайм+, предоставляющая доступ к пакету разных онлайн-сервисов, признана самой выгодной в стране по версии издания Frank RG. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Сбера.

"Сберпрайм+ обеспечивает самую большую экономию среди подписок и помогает подписчикам в Москве экономить в среднем 1442 рубля, в регионах - 635 рублей ежемесячно. Если же речь идет о "цифровых клиентах", которые полностью используют возможности подписки и заказывают готовую еду, продукты и другие товары преимущественно онлайн, средняя ежемесячная экономия достигает 3289 и 1100 рублей соответственно", - сказано в сообщении.

По данным исследования, Сберпрайм+ стал также лидером по количеству самых востребованных у клиентов сервисов - таковых у него оказалось 65,2%. Как отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис, эта подписка дает клиентам не только экономию средств и комфорт, но также высвобождает время.

"Финансы, доставка продуктов, еды и лекарств, видео, музыка, связь, такси, хранение файлов, миллионы различных товаров со скидкой и бесплатной доставкой - подписка охватывает основные сферы жизни любого человека. При этом мы продолжаем развивать линейку Сберпрайм и уже в этом году представим клиентам новые возможности наших подписок", - рассказал Хасис.

Сообщается, что исследователи Frank RG проанализировали мультисервисные подписки 10 компаний: Сбера, Яндекса, "Тинькофф", "МегаФона", МТС, Совкомбанка, OZON, "ВКонтакте", X5 Group и "Сети партнерств". По прогнозу Frank RG, в 2022 году количество пользователей подписок, которых сегодня насчитывается порядка 20 млн, вырастет на 30-40%, к 2024 году их число достигнет 35 млн, а к 2030-му - 55 млн человек.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители