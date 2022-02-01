Голикова анонсировала упрощение получения мер социальной поддержки

К 2024 году свыше 80 миллионов граждан России будут получать меры социальной поддержки по одному заявлению. Это анонсировала вице-премьер Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.

По ее словам, россияне смогут это делать на портале «Госуслуг» или вообще без него.

Кроме того, Голикова добавила, что в России будет изменена процедура установления инвалидности. К 2024 году от гражданина для этого не потребуется запроса документов.