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9 часов назад

Голикова анонсировала упрощение получения мер социальной поддержки

К 2024 году свыше 80 миллионов граждан России будут получать меры социальной поддержки по одному заявлению. Это анонсировала вице-премьер Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.

Голикова анонсировала упрощение получения мер социальной поддержки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, россияне смогут это делать на портале «Госуслуг» или вообще без него.

Кроме того, Голикова добавила, что в России будет изменена процедура установления инвалидности. К 2024 году от гражданина для этого не потребуется запроса документов.

Ранее глава государства Владимир Путин поручил улучшить механизм регистрации лиц без определенного места жительства. Необходимо, чтобы соблюдались их права на получение пенсий и медицинского обслуживания. Срок поручения — 1 мая 2022 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернаторы регионов.

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