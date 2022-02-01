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1 час назад

Данные пользователей WhatsApp оказались под угрозой

В мессенджере WhatsApp была обнаружена уязвимость, сообщает New York Post. Она позволяет владельцам Android-устройств с помощью стороннего ПО WAMR просматривать удаленные собеседником сообщения и медиафайлы.

Данные пользователей WhatsApp оказались под угрозой
Фото: DepositphotosDepositphotos

Несмотря на то, что пока приложение доступно только для Android, оно отслеживает сообщения и с iPhone. При этом сервис может следить и за другими популярными мессенджерами.

После установки на смартфон WAMR определяет все установленные на смартфоне сервисы для передачи сообщений и предлагает пользователю выбрать интересующий его. После этого приложение начинает следить за уведомлениями от выбранных сервисов. Если WAMR заметит, что собеседник удалил аудио или текстовое сообщение, то оно предложит посмотреть его содержимое. Кроме того, WAMR может нести в себе скрытые опасности.

По данным издания, для работы приложению требуется слишком много разрешений. Это означает, что данная утилита может использоваться для кражи данных из других приложений, установленных на устройстве.

На момент написания новости приложение все еще доступно в Google Play, его скачали более 50 млн раз.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, как избежать утечки данных через курьера.

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