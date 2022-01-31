Google лишит WhatsApp важной функции

Google лишит пользователей WhatsApp на Android возможности безлимитного хранения резервных копий чатов, об этом сообщает портал WABetaInfo. Теперь все сохраненные сообщения будут занимать место, как и, например, медиафайлы.

Фото: Dado Ruvic/Reuters Dado Ruvic/Reuters

Информация об изменениях политики Google была обнаружена в коде одной из бета-версий мессенджера. В нем упоминалось наличие функции, которая позволяет удалить некоторые сообщения для экономии места на Google Диске.

После выхода нововведения Google Диск будет предупреждать пользователей о достижении предела лимита на хранение копий чатов WhatsApp.

Пока неизвестно, когда нововведения вступят в силу. Возможность безлимитного хранения резервных копий чатов есть только у пользователей Android-устройств. Apple не предоставила владельцам iPhone подобной функции. Google уже отказалась от бесплатного предоставления пространства для хранения фотографий в сервисе Google Фото.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, что в WhatsApp появилась новая функция.