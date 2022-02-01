В работе соцсети Instagram на территории США произошел сбой

В работе социальной сети Instagram на территории Соединенных Штатов наблюдаются проблемы, сообщается на сайте сервиса Downdetector.

Как отмечает портал, 55% пользователей, сообщивших о неполадках, жалуются на работу приложения, 25% не могут войти на сайт, еще 20% испытывают проблемы при подключении к серверу. В России также зарегистрированы незначительные сбои, передает ТАСС.

Напомним, 27 декабря 2021 года глобальный сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Кроме того, сбой в работе Telegram случился в России в конце ноября.