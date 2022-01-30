Российский мэр пожаловался в полицию на посты с критикой

Житель Красноярска, уроженец регионального города Уяр, приехал на историческую родину и снял несколько роликов о «вакханалии», которая творится в городе. На видео попали кучи снега на городских улицах, новогодняя ёлка на голой железной трубе и местный памятник книге. Мужчина назвал родной город «дырой» и заявил, что испытывает «испанский стыд». После этого мэр Уяра Валерий Прищепко пожаловался на автора видео в полицию и обвинил его в клевете. Уроженец Уяра Алексей рассказал, что на новогодние праздники привёз семью погостить у бабушки. Он отвёл ребёнка на городскую ёлку и остался разочарован благоустройством. Горка для катания детей представляла из себя гору снега, а одинокая новогодняя ель стояла на голом металлическом столбе почти без игрушек. «Приезжаю я в Уяр раз в год-полтора… Но такого испанского стыда я не испытывал. К таким кринжовым картинам я не был готов! Просто дыра! Боже, храни меня от более частых визитов в эту дыру! К сожалению, исключить свои визиты совсем не могу», — пожаловался Алексей. Также мужчина обратил внимание на памятник книге, который больше похож на лист жести, привязанный к скамейке. Он призвал жителей Уяра не замалчивать проблемы, а указывать на них властям и требовать отчёт о проделанной работе. «Соберите общественную группу и запросите финансовый отчёт о проделанной работе и потраченных средствах на благоустройство вашего пока что города», — написал он. После публикации Алексей узнал, что глава Уяра Валерий Прищепко написал на мужчину заявление в полицию. Градоначальник посчитал, что мужчина оклеветал администрацию и обвинил её в растрате бюджетных средств. Заместитель мэра Артём Швец заявил, что мужчине не стоило публиковать в интернете свои «додумки». «Глупо было бы написать заявление из-за критики. К критике мы привыкли. Но то, что некоторые люди считают, что сплошь и рядом взяточничество, — это неправильно и не должно пропагандироваться. Если у кого-то есть обоснование своим догадкам и додумкам, то пусть разбираются органы. Писать на всеобщее обозрение такие заявления, не имеющие никакого подтверждения, считаю неправильным. Оценку действиям гражданина пусть дадут правоохранительные органы», — прокомментировал он. Ранее «Секрет» писал, что губернатор Петербурга Александр Беглов назвал критику свалок, сугробов и гололёда в городе «дискредитацией власти» и «полнейшим саботажем. По убеждению Беглова, за потоками негатива стоят богатые и влиятельные люди, которые проплачивают жалобы на некачественную уборку. Фото: Pixabay, Pixabay License