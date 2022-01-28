Яровая предложила запретить иностранцам быть концессионерами по объектам критической инфраструктуры

Заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая предложила проработать запрет для иностранных юридических лиц на выступление ими в качестве концессионеров по объектам теплоснабжения, а также централизованным системам горячего и холодного водоснабжения и водоотведения. Об этом она заявила в ходе заседания рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства с целью правового обеспечения и развития концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

«Предлагаю проработать вопросы о введении безусловного, коллеги, подчеркиваю, безусловного запрета для иностранных юридических лиц и офшоров выступать в качестве концессионеров по объектам теплоснабжения, централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения», - сказала Яровая.

Она отметила, что такой запрет нужен для объектов, которые имеют жизнеобеспечивающее значение. «На данный момент есть понятие объектов критической инфраструктуры, объектов, которые имеют жизнеобеспечивающее значение, имеют значение с точки зрения общей безопасности, ГО и ЧС, поэтому участие иностранных концессионеров и фактически обладание и переход им на долгую перспективу объектов критической инфраструктуры - это странная была бы сама по себе затея», - добавила Яровая.