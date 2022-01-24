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51 минуту назад

В WhatsApp нашли новую функцию

В WhatsApp появится возможность включения двухфакторной аутентификации в двух версиях: для ПК и для веб-браузеров. Новую функцию мессенджера нашли авторы портала WABetaInfo, специализирующегося на новостях об улучшениях приложения.

В WhatsApp нашли новую функцию
Фото: ReutersReuters

"В процессе регистрации вашей учетной записи WhatsApp введите 6-значный код. Этот персональный PIN-код потребуется для дальнейших входов в мессенджер", - говорится в статье, разъясняющей работу новой функции.

Отмечается, что возможность хотят добавить для того, чтобы усложнить преступникам доступ к аккаунтам пользователей. В мобильных версиях у пользователей также есть возможность заблокировать вход в приложение с помощью Touch ID (отпечатка пальца) или Face ID (распознавание лица). Двухфакторная аутентификация будет полезна и в случае, если у пользователя украли SIM-карту. При смене гаджета WhatsApp запросит персональный PIN-код и преступник не сможет заполучить доступ к аккаунту в мессенджере.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появится функция импорта чатов с Android на iOS.

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