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5 часов назад

Москвичей удивила странная работа снегоуборчной машины

Москвичей удивила странная работа снегоуборчной машины
Фото: МослентаМослента

Москвичей в группе Facebook «Соколиная гора» удивила странная работа снегоуборочной машины.

На опубликованном видео коммунальная техника убирает снег на Щербаковской улице и тут же сбрасывает его перед собой на дорогу.

Жители района удивила такая работа уборочной машины. «Еще бы понять логику его действий», «Кстати, я тоже озадачилась. Он, когда едет, то перед собой снег опять кидает. Хотя сбоку снег соскребает», — написали пользователи.

В результате выяснить алгоритмы работы снегоуборочной машины пока так и не удалось.

Ранее дворник спрятал снег во дворе и развеселил россиян.

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