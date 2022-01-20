Эксперты прогнозируют отказ россиян от пластиковых банковских карт

20 января специалисты Сбера и Райффайзенбанка заявили, что в ближайшие годы в России вырастет популярность электронных дебетовых и кредитных карт, а пластик постепенно будет уходить в прошлое.Сбербанк сообщает, что доля дебетовых карт без физического носителя сейчас составляет 36%. Представители кредитной организации считают, что к окончанию 2023 года их будут использовать 50% клиентов.Банк видит в отказе от пластика возможность снизить количество отходов, и многие клиенты поддерживают этот экологический тренд. Также специалисты подчеркивают, что цифровые продукты удобно использовать, а ждать выпуска карты не нужно.По словам руководителя направления кредитных розничных продуктов Райффайзенбанка Андрея Спивакова, все основные продукты стремительно переходят в мобильное приложение. Пластик, по заявлению представителя финансовой компании, уже на излете своей популярности. В 2022 году число электронных продуктов и их аналогов на физических носителях станет равным. Специалист считает, что лишь 15% граждан не готовы к переходу в онлайн.По данным НБКИ, спрос на кредитные карты растет. Компания связывает это с технологичностью и удобством процесса их оформления и применения. В декабре россияне получили на 34,1% больше кредиток, чем годом ранее. Их общее число к началу 2022 года достигло 1,57 млн.Источник: пресс-службы Сбербанка, НБКИ и Райффайзенбанка.