Клиенты СберПремьер могут назначать встречу с личным менеджером в СберБанк Онлайн

Сеть премиального обслуживания СберПремьер запустила новый сервис: теперь клиенты могут самостоятельно запланировать встречу с личным менеджером прямо в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Сделать это просто: в профиле нужно нажать на карточку менеджера, затем — на кнопку «Назначить встречу», выбрать удобную дату, время и тему беседы. Сервис позволяет клиентам управлять встречами: переносить, отменять, планировать сразу несколько, а ещё он синхронизируется с календарем в смартфоне.

Мы стараемся соответствовать ритму жизни наших клиентов и понимаем, что время сегодня — главный ресурс. Новый сервис как раз разработан с этим учётом: клиент теперь сам планирует визит за несколько секунд без звонка в банк, а сведения о встрече у него всегда под рукой

Руководитель СберПремьер