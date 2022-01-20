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1 час назад

Instagram анонсировал новую функцию

Instagram анонсировал появление новой функции. В социальной сети будет функция платной подписки. Об этом заявил глава соцсети Адам Моссери.

Instagram анонсировал новую функцию
Фото: МТРК «МИР» / Дмитрий БелицкийМТРК «МИР» / Дмитрий Белицкий

Монетизация контента позволит авторам блогов заниматься любимым делом и зарабатывать. Пока функцию тестируют в США несколько пользователей. Уже в ближайшее время количество авторов-тестировщиков увеличится.

По словам Моссери, платная подписка откроет доступ к эксклюзивным эфирам и историям, у которых будет особая пометка. Авторы подписки смогут видеть эту функцию у других пользователей.

Кроме того, накануне в Instagram абсолютно для всех стала доступна функция под названием «Аватары».

Недавно новая творческая функция появится в WhatsApp. Она позволит пользователям создавать рисунки.

Интернет,Адам Моссери,
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