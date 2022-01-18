Хакеры из Северной Кореи атаковали российских дипломатов

Американские эксперты по информационной безопасности выявили кибератаки на сотрудников МИД России перед новогодними праздниками. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследования американских компаний по кибербезопасности Cluster25 и Black Lotus Labs.

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Предположительно, дипломатов атаковала хакерская группировка Konni из Северной Кореи. По данным Black Lotus Labs, злоумышленники еще в октябре начали фишинговую кампанию. Так, одним дипломаты получили архивы с документами и предлагалось сообщить данные о вакцинации, другим — ссылки на загрузку поддельной «Программы для регистрации привитых в федеральном регистре вакцинированных».

В результате была скомпрометирована учетная запись одного из сотрудников внешнеполитического ведомства. С этого адреса хакерам удалось отправить 20 декабря фишинговое письмо российскому замминистра Сергею Рябкову.

При этом в Cluster25 заявили, что еще одно с зараженным архивом письмо 20 декабря было отправлено посольству России в Индонезии, отправителем значилось якобы диппредставительство в Сербии.