Программа лояльности в Шерегеше полностью заработает только в новом сезоне

«Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы с 1 марта 2022 года жители региона смогли приобретать ски-пассы с 10-процентной скидкой, а с 1 мая стартует цифровая регистрация в программе лояльности. Надеюсь, партнеры к этому времени разработают личный кабинет», – рассказал Алексей Стоянов. Он отметил, что интеграция с «Госуслугами» – очень сложный процесс, поэтому при подключении к программе уже сейчас в пунктах регистрации попросят СНИЛС, чтобы потом гражданину не нужно было повторно подключаться к бонусной программе. С 18 января кузбассовцы смогут получить скидку в 10 % в секторе Е при каждом разовом посещении подъемника. Бонус применяется автоматически. Позже к программе подключится Gesh Fly – подбрасывающая канатная дорога. У компании уже есть и турникет для приема оплаты при входе на подъемник, и необходимое программное обеспечение. Летом к системе планируют подключить гостиницы и заведения общепита. Также с бизнесом ведут переговоры о скидках для льготных категорий граждан и клиентов разных возрастов, в том числе и детей. Планируется, что в будущем кузбассовцы смогут получать скидки от 5 до 20 %. «Участие предпринимателей в программе добровольное. Никаких компенсаций из бюджета не предусмотрено», – отметил на пресс-конференции министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский. Оператор программы лояльности – дирекция по развитию курорта в Шерегеше, за разработку программного обеспечения отвечает АО «Расчетные решения», банк-эквайер – Сбербанк. Зарегистрироваться в системе можно с помощью карты Visa, MasterCard, «Мир», выпущенной любым банком. При утере или замене карты в программе придется заново пройти процедуру регистрации. Всего на курорте работает свыше 200 предпринимателей. Пока официальный договор на участие в программе заключило ООО «Инфинити капитал» – компания, предоставляющая услуги на подъемнике в секторе Е. Срок действия контракта – 31 декабря 2022 года. Телефон кол-центра, в котором кузбассовцам ответят на все вопросы по программе лояльности, – 8 800 600 9656. Звонки принимаются с 9 до 18 часов. Ранее «ФедералПресс» писал, что кузбассовцы смогут получить скидки при использовании подъемников в Шерегеше. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева