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4 часа назад

Сбер запустил обучающий курс по теме исламского финансирования

Сбер запустил обучающий онлайн-курс «Исламское финансирование», который рассчитан на сотрудников и клиентов Сбера, а также пользователей, интересующихся темой исламских финансов. Программа обучения включает два академических часа и находится в открытом доступе на сайте СберУниверситета.

В процессе обучения пользователи узнают о сущности исламской экономики, исламском финансировании и его ключевых принципах, инструментах формирования пассивов и активов в исламском банкинге. Курс построен в формате интерактива: в нём содержится инфографика, диалоги с экспертами и мини-тесты, с помощью которых пользователи смогут проверить степень усвоения пройденного материала.

По итогам обучения слушатели получат сертификат СберУниверситета о прохождении курса «Исламское финансирование».

В процессе обучения пользователи узнают о сущности исламской экономики, исламском финансировании и его ключевых принципах, инструментах формирования пассивов и активов в исламском банкинге. Курс построен в формате интерактива: в нём содержится инфографика, диалоги с экспертами и мини-тесты, с помощью которых пользователи смогут проверить степень усвоения пройденного материала.По итогам обучения слушатели получат сертификат СберУниверситета о прохождении курса «Исламское финансирование».

Олег Ганеев

Старший вице-президент Сбербанка

Интернет,Олег Ганеев,Сбербанк России,
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