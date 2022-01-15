В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
32 минуты назад

США призвали Россию строго осудить хакеров из группировки REvil

В Белом доме заявили, что ожидают для задержанных членов хакерской группировки REvil строгого наказания по всем законам России. Об этом заявила высокопоставленная представительница администрации США, сообщают РИА Новости.

США призвали Россию строго осудить хакеров из группировки REvil
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, России необходимо арестовать этих преступников и провести правовые мероприятия в рамках собственной судебной системы. США ожидают, что члены хакерской группировки REvil предстанут перед правосудием не только за свои предыдущие преступления, но и ради предотвращения будущих.

Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал двух участников хакерской группировки REvil. Два хакера были арестованы на два месяца. Группировка широко известна на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на компании США.

Госдепартамент США сообщил, что за сведения о российских хакерах, которые атаковали информационные ресурсы иностранных компаний, будет выплачена награда на сумму до 10 миллионов долларов. Для выплаты необходимо предоставить сведения, которые помогут установить личность или местонахождение любого лица, играющее ключевую роль в Sodinokibi. До 5 миллионов долларов можно получить за информацию, которая поможет арестовать хакеров, вступивших в сговор с REvil.

Интернет,В мире,Администрация США,Госдеп США,РИА Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители