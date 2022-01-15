США призвали Россию строго осудить хакеров из группировки REvil

В Белом доме заявили, что ожидают для задержанных членов хакерской группировки REvil строгого наказания по всем законам России. Об этом заявила высокопоставленная представительница администрации США, сообщают РИА Новости.
По ее словам, России необходимо арестовать этих преступников и провести правовые мероприятия в рамках собственной судебной системы. США ожидают, что члены хакерской группировки REvil предстанут перед правосудием не только за свои предыдущие преступления, но и ради предотвращения будущих.
Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал двух участников хакерской группировки REvil. Два хакера были арестованы на два месяца. Группировка широко известна на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на компании США.
Госдепартамент США сообщил, что за сведения о российских хакерах, которые атаковали информационные ресурсы иностранных компаний, будет выплачена награда на сумму до 10 миллионов долларов. Для выплаты необходимо предоставить сведения, которые помогут установить личность или местонахождение любого лица, играющее ключевую роль в Sodinokibi. До 5 миллионов долларов можно получить за информацию, которая поможет арестовать хакеров, вступивших в сговор с REvil.