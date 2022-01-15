США призвали Россию строго осудить хакеров из группировки REvil

В Белом доме заявили, что ожидают для задержанных членов хакерской группировки REvil строгого наказания по всем законам России. Об этом заявила высокопоставленная представительница администрации США, сообщают РИА Новости.

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По ее словам, России необходимо арестовать этих преступников и провести правовые мероприятия в рамках собственной судебной системы. США ожидают, что члены хакерской группировки REvil предстанут перед правосудием не только за свои предыдущие преступления, но и ради предотвращения будущих.

Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал двух участников хакерской группировки REvil. Два хакера были арестованы на два месяца. Группировка широко известна на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на компании США.