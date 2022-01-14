Первый зарубежный IT-ресурс начал исполнять закон о «приземлении»

Соцсеть Likee, на платформе которой можно создавать и распространять короткие видеоклипы, первая из иностранных сервисов начала выполнять требования закона о «приземлении» и завершает процедуры по открытию офиса в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

В начале июля 2021 года Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий владельцев зарубежных информационных ресурсов ресурсов с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей, создать в России свои филиалы, представительства или учредить российские юрлица.

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В сообщении компании, которое приводит агентство, отмечается, что Likee подчиняется требованиям Роскомнадзора и в настоящий момент выполняет процедуры, предусмотренные действующим законодательством. «В приложении и на сайте появилась электронная форма для направления обращений граждан и организаций. Помимо этого, мы действительно установили один из рекомендуемых Роскомнадзором счетчиков посещаемости ресурса «MyTracker», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании.

В конце декабря организация подала заявление о регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора и сейчас ожидает его подтверждения, рассказали в пресс-службе. Помимо этого, компания завершает процедуры по открытию офиса в России.

Ранее сообщалось, что под действие закона попали 13 иностранных компаний, их список 22 ноября 2021 года опубликовал Роскомнадзор. В реестр компаний, на которые распространяется закон о приземлении, входят: Google (Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, а также Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch. Опрошенные «Парламентской газетой» эксперты считают, что все они рано или поздно создадут российские представительства, но путь к этому не будет простым, причём часть бремени могут понести отечественные ресурсы.