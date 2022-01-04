В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-7° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

Всех, у кого есть «Сбербанк Онлайн», ждет большая неожиданность с 6 января

Россиянам, которые пользуются приложением «Сбербанк Онлайн», рассказали о серьезных изменениях в функционале этого сервиса крупнейшего в стране банка. Новые возможности появятся в очередном обновлении, которое ожидается в ближайшие дни, сообщает PRIMPRESS.

Всех, у кого есть «Сбербанк Онлайн», ждет большая неожиданность с 6 января
Фото: PrimpressPrimpress

Как рассказали в Сбере, пользователям приложения совсем скоро станут доступны новые функции. У кого-то сервис уже обновился, а кого-то это ждет в самые ближайшие дни.

Так, например, владельцы сберовских карт смогут скрывать баланс карты одним движением. «Заходить в настройки для этого больше на надо, просто смахните кошелек вправо. Снова отобразить баланс можно точно так же», - объяснили специалисты.

Также пользователям станет доступен сервис займа денег. Но в данном случае речь идет не о займе для самого владельца карты, деньги будут даваться в долг другому. Сделать это теперь стало проще, достаточно нажать на плюсик в чате с человеком и затем выбрать соответствующую функцию. Далее необходимо будет указать сумму, которую хочется одолжить, и дату возврата. «Когда настанет время отдавать долг, мы пришлем вашему собеседнику напоминание», - отмечают в банке.

Несколько новых функций получат те владельцы карт, у которых есть дети. Например, можно будет тщательнее контролировать семейный бюджет и следить за расходами ребенка. Для этого достаточно будет подключить в настройках сервис совместных уведомлений, и на телефон будут приходить сообщения об операциях по карте ребенка. Помимо этого, можно будет удобно оплачивать учебные заведения и получать доступ к детским картам.

Наконец, теперь можно будет сохранить QR-код у себя в профиле. И больше не придется искать его на госуслугах или среди снимков экрана. Достаточно будет нажать на аватарку в левом верхнем углу, открыть карточку с QR-кодом и ввести пароль с портала госуслуг.

Интернет,Сбербанк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители