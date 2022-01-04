Всех, у кого есть «Сбербанк Онлайн», ждет большая неожиданность с 6 января

Россиянам, которые пользуются приложением «Сбербанк Онлайн», рассказали о серьезных изменениях в функционале этого сервиса крупнейшего в стране банка. Новые возможности появятся в очередном обновлении, которое ожидается в ближайшие дни, сообщает PRIMPRESS.

Фото: Primpress Primpress

Как рассказали в Сбере, пользователям приложения совсем скоро станут доступны новые функции. У кого-то сервис уже обновился, а кого-то это ждет в самые ближайшие дни.

Так, например, владельцы сберовских карт смогут скрывать баланс карты одним движением. «Заходить в настройки для этого больше на надо, просто смахните кошелек вправо. Снова отобразить баланс можно точно так же», - объяснили специалисты.

Также пользователям станет доступен сервис займа денег. Но в данном случае речь идет не о займе для самого владельца карты, деньги будут даваться в долг другому. Сделать это теперь стало проще, достаточно нажать на плюсик в чате с человеком и затем выбрать соответствующую функцию. Далее необходимо будет указать сумму, которую хочется одолжить, и дату возврата. «Когда настанет время отдавать долг, мы пришлем вашему собеседнику напоминание», - отмечают в банке.

Несколько новых функций получат те владельцы карт, у которых есть дети. Например, можно будет тщательнее контролировать семейный бюджет и следить за расходами ребенка. Для этого достаточно будет подключить в настройках сервис совместных уведомлений, и на телефон будут приходить сообщения об операциях по карте ребенка. Помимо этого, можно будет удобно оплачивать учебные заведения и получать доступ к детским картам.