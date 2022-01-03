Google выдал биографию Зеленского на запрос «сколько лет придурку»

Украинские пользователи массово публикуют в соцсетях «зраду» от Google, на запрос «сколько лет придурку». Поисковая система выдаёт в ответ официальную биографию Владимира Зеленского, опубликованную на сайте офиса, пишет «Страна ua».

Издание отмечает, что биография украинского президента занимает первое место среди предложенных вариантов по запросу. На втором месте после Зеленского поисковик выдаёт биографию российского артиста Никиты Джигурды. Третье место по запросу «сколько лет придурку» занимает ещё одна российская «звезда» — Прохор Шаляпин.

С 1 января на Украине действует налог на Google. Согласно новым правилам, все покупки, которые украинцы делают в зарубежных компаниях-нерезидентах, должны облагаться налогом на добавленную стоимость.