В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

Google начал выдавать биографию Зеленского на запрос «сколько лет придурку»

Украинские пользователи массово публикуют в соцсетях «зраду» от Google, на запрос «сколько лет придурку». Поисковая система выдаёт в ответ официальную биографию Владимира Зеленского, опубликованную на сайте офиса, пишет «Страна ua».

Google выдал биографию Зеленского на запрос «сколько лет придурку»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Издание отмечает, что биография украинского президента занимает первое место среди предложенных вариантов по запросу. На втором месте после Зеленского поисковик выдаёт биографию российского артиста Никиты Джигурды. Третье место по запросу «сколько лет придурку» занимает ещё одна российская «звезда» — Прохор Шаляпин.

С 1 января на Украине действует налог на Google. Согласно новым правилам, все покупки, которые украинцы делают в зарубежных компаниях-нерезидентах, должны облагаться налогом на добавленную стоимость.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что украинцы проявили интерес к новогоднему обращению президента РФ Владимира Путина. Его популярность на Украине растёт. Он добавил, что в 2022 году, когда Путин будет праздновать 70-летний юбилей, этому событию украинцы уделят особое внимание.
Интернет,Наука и техника,Илья Кива,Прохор Шаляпин,Владимир Зеленский,Никита Джигурда,Владимир Путин,Верховная Рада,Google,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители