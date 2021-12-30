Что такое компьютерное зрение. Объясняем простыми словами

Компьютерное зрение — технология искусственного интеллекта, связанная с анализом изображений и видео, когда компьютер наделяют способностью «видеть» и извлекать информацию. Все приложения и устройства, использующие компьютерное зрение, должны иметь камеры, радары или лидары (измеряют расстояние с помощью лазера), а также специализированное программное обеспечение. Любое компьютерное зрение создаётся с помощью технологий машинного обучения — сначала собирается огромное количество данных, потом искусственный интеллект анализирует, выделяет признаки и их комбинации для дальнейшей идентификации других объектов. Таким образом, компьютерное зрение — это не совсем подобие человеческого интеллекта и зрения. Это сложный комплекс устройств и программных алгоритмов, анализирующих информацию на основе имеющейся базы. Примеры употребления на «Секрете» «Пилотный проект магазинов без продавцов запустили Сбербанк, Visa и "Азбука вкуса". Для совершения покупок будет достаточно мобильного приложения с привязанной картой, а действия покупателя будет отслеживать система компьютерного зрения». (Из новости о том, как в России открылся пилотный проект магазинов без продавцов.) «Корпорация Intel решила закрыть подразделение по разработке технологий компьютерного зрения RealSense. Продукт так и не стал массовым и не принёс ожидавшейся прибыли, хотя технология могла быть задействована во многих сферах. Теперь Intel сосредоточится на основном бизнесе по производству микросхем, чтобы вернуть себе лидерство на этом рынке». (Из новости о том, почему Intel решила закрыть подразделение по разработке технологий компьютерного зрения.) Нюансы Где и как используется компьютерное зрение: - Системы безопасности. Технология помогает распознавать лица и используется при контроле доступа. - Сервис. За счёт быстрой идентификации пользователя по лицу сокращается время обслуживания, например, в магазине или офисе банка. - Беспилотный транспорт. Без компьютерного зрения беспилотные автомобили, самолёты и роботы в принципе не могут существовать. Есть и менее очевидные способы применить эту технологию на практике. Например, «Яндекс» научил камеру распознавать еду и показывать калории, а в Сколтехе разработали электронный нос и алгоритм компьютерного зрения для автоматизации контроля качества на пищевых производствах. Проблема Обычно все данные сначала передаются на отдельный сервер, на котором уже происходит анализ и распознавание. Из-за этого для нормальной работы нужен постоянный доступ к высокоскоростному интернету. Существуют и автономные модели, которые самостоятельно обрабатывают полученные компьютерным зрением данные. Но они работают слишком долго и не способны обработать крупные массивы данных. Статью проверил: Вадим Ковригин, доцент Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова