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4 часа назад

В России запущена государственная единая биометрическая система

С 30 декабря в России заработала государственная единая биометрическая система (ЕБС), которая расширяет число сервисов для их использования гражданами в электронном виде. Об этом говорится в сообщении правительства.

В России запущена государственная единая биометрическая система
Фото: Мир24Мир24

ЕБС была реализована в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» от 30 июня 2018 года. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пояснил, что участие в программе – добровольное.

На начальном этапе запуска ЕБС можно было проводить ряд банковских операций. Теперь внедрены, в частности, сервисы, позволяющие получать квалифицированную электронную подпись, заключать договор на услуги связи и сдавать вступительные экзамены в вуз.

Инициаторами проекта были Минцифры РФ, Банк России и ПАО «Ростелеком». 30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных, в которой граждане смогут самостоятельно загружать свои биометрические образцы.

Интернет,Дмитрий Чернышенко,Владимир Путин,Ростелеком,Центральный банк России,
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