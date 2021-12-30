В России запущена государственная единая биометрическая система

С 30 декабря в России заработала государственная единая биометрическая система (ЕБС), которая расширяет число сервисов для их использования гражданами в электронном виде. Об этом говорится в сообщении правительства.

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ЕБС была реализована в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» от 30 июня 2018 года. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пояснил, что участие в программе – добровольное.

На начальном этапе запуска ЕБС можно было проводить ряд банковских операций. Теперь внедрены, в частности, сервисы, позволяющие получать квалифицированную электронную подпись, заключать договор на услуги связи и сдавать вступительные экзамены в вуз.