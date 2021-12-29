Что такое метавселенная. Объясняем простыми словами

Метавселенная — постоянно работающее виртуальное пространство, в котором люди взаимодействуют с цифровыми объектами и друг с другом, в том числе с помощью технологий виртуальной реальности. Идея стала популярной во второй половине 2021 года с подачи Марка Цукерберга и его компании Facebook. В июле он объявил о начале работы над метавселенной, которая объединит разные цифровые платформы на основе технологий дополненной и виртуальной реальности. Метавселенная должна стать цифровым пространством, где пользователи смогут работать, играть и общаться. 28 октября Facebook объявил о переименовании в Meta. Так в компании решили подчеркнуть фокус на развитии метавселенной. Марк Цукерберг рассказал, что в новой виртуальной реальности пользователи получат реалистичные аватары, которые будут выглядеть, как их владелец. Компания уже работает над тем, чтобы пользователи могли помещать цифровые объекты в реальный мир в виде голограмм и взаимодействовать с ними, добавил миллиардер. Действия Meta спровоцировали волну хайпа на этой теме. О создании собственной метавселенной вскоре объявила и Microsoft, Nike решила продавать цифровую одежду для метавселенных, а крупные IT-компании начали вкладываться в недвижимость в игровой метавселенной Decentraland и на других площадках. Несколько инвесторов приобрели в Decentraland виртуальные земельные участки более чем на $5,5 млн. Ранее в метавселенной Sandbox продали виртуальную мегаяхту за $650 000. Пример употребления на «Секрете» «Компания — разработчик игр из Якутска MyTona объявила о создании собственной метавселенной. Киберпространство решили назвать Mytonaverse. Ранний доступ к нему предоставят в середине декабря на всех мобильных платформах. В будущем там появится поддержка блокчейн-технологий и невзаимозаменяемых токенов NFT. Пользователи также смогут создавать собственные виртуальные магазины и продавать товары и услуги». (Из новости о разработке первой российской метавселенной.) Нюансы В 2020 году в издании Matthew Ball появилась статья с описанием 7 основных принципов метавселенной: - Мир должен работать всегда — паузы и отключение серверов недопустимы. - Метавселенная должна быть синхронной. - Количество пользователей не должно быть ограничено. - Нужна полностью работающая внутренняя экономика. - Метавселенная должна связать реальную и виртуальную жизнь. - Нужна полная совместимость данных — если пользователь купил что-то в одном месте, то он может использовать это и в других. - Полностью открыта — у любого человека должна быть возможность создания собственного контента внутри метавселенной. Истоки Точного определения у метавселенной пока нет. Но общепринятым считается расширенное понятие metaverse из романа Нила Стивенсона «Лавина», вышедшей 20 лет назад. Под ним писатель понимал объединение обычной, дополненной и виртуальной реальности в общем онлайн-пространстве. Несмотря на то, что metaverse только набирает популярность, похожие проекты уже существовали, но назывались по-другому: OpenWorld-игры. Самая популярная — Second Life, в которой игрока буквально ждёт «второй мир». Игра была создана в 2003 году и насчитывает более 1 млн активных пользователей. Реакция Мнения экспертов о планах Meta разделились : одни видят в создании метавселенной обещания построить коммунизм, другие — грядущий прорыв в VR-технологиях, сравнимый с внедрением смартфонов. Скептическую позицию по поводу метавселенных высказал глава «Сбера» Герман Греф. По его словам, сейчас нет необходимых технологий, и в подобных виртуальных пространствах пока неудобно находиться. Статью проверил: Даниил Шеповалов, IT-эксперт