Шендерович может получить до 5 лет за клевету

Юридическая служба компании «Конкорд» осталась не полностью удовлетворена решением суда о взыскании морального вреда с Шендеровича за оскорбление предпринимателя Евгения Пригожина.

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Всего было проведено пять судебных заседаний. В качестве ответчика по иску Пригожина выступали журналисты Виктор Шендерович, Алексей Венедиктов, Виталий Рувинский и Евгений Белогаев, а также ЗАО «Эхо Москвы». Суд предоставил сторонам возможность предъявить все имеющиеся доказательства и высказаться по процессуальным вопросам. При этом в ходе последнего шестичасового заседания ответчики упорно просили отложить судебный процесс и перенести его в Москву.

Решением суда Шендерович обязан выплатить истцу 100 тыс. рублей. Однако пресс-служба компании «Конкорд» отметила, что юристы остались не удовлетворены таким вердиктом. В соответствии с современной служебной практикой юристы организации требуют выплатить потерпевшему 500 тыс. рублей.