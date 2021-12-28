Шендерович может получить до 5 лет за клевету

Юридическая служба компании «Конкорд» осталась не полностью удовлетворена решением суда о взыскании морального вреда с Шендеровича за оскорбление предпринимателя Евгения Пригожина.
Всего было проведено пять судебных заседаний. В качестве ответчика по иску Пригожина выступали журналисты Виктор Шендерович, Алексей Венедиктов, Виталий Рувинский и Евгений Белогаев, а также ЗАО «Эхо Москвы». Суд предоставил сторонам возможность предъявить все имеющиеся доказательства и высказаться по процессуальным вопросам. При этом в ходе последнего шестичасового заседания ответчики упорно просили отложить судебный процесс и перенести его в Москву.
Решением суда Шендерович обязан выплатить истцу 100 тыс. рублей. Однако пресс-служба компании «Конкорд» отметила, что юристы остались не удовлетворены таким вердиктом. В соответствии с современной служебной практикой юристы организации требуют выплатить потерпевшему 500 тыс. рублей.
Кроме того, в отношении Шендеровича подготовлено заявление о возбуждении уголовного дела по ст. 128.1 ч. 5 («Клевета»). По этой статье журналисту грозит до пяти лет лишения свободы. Вместе с тем в пресс-службе компании напомнили, что в эфире «Радио Свободы» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Шендерович позволил себе назвать высшее российское руководство «убийцами». Этот факт должен получить оценку следственных органов, добавили в пресс-службе.