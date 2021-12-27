Матвиенко: для коллективного иммунитета необходимо привить всех

Для достижения коллективного иммунитета необходима 100-процентная вакцинация россиян. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Обращаюсь к тем гражданам, кто еще не привился, с просьбой все-таки это сделать. Мы должны достичь коллективного иммунитета, а для этого нужна 100% вакцинация наших граждан», — сказала Матвиенко в ходе своей итоговой пресс-конференции. Трансляция ведется на сайте Совета Федерации.

Спикер Совфеда поблагодарила всех, кто уже проявил ответственность и привился. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что коллективный иммунитет к COVID в стране должен составить 80%. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, сейчас он составляет 60,4%.