Чему стоит научиться до конца 2021 года у СберБанка?

1. Переходи на "цифру"

Фото: Волга Ньюс Волга Ньюс

Сейчас большинство банковских продуктов и услуг можно получить или оформить онлайн. И это первое, что можно взять на вооружение. Конечно, всегда можно прийти в офис банка, чтобы получить личную консультацию или оформить сложный банковский продукт, например ипотеку. Но самые обычные операции, такие как денежные переводы или оплата штрафов, можно сделать онлайн. Для этого у СберБанка есть интернет-банк и мобильное приложение "СберБанк Онлайн". Там можно совершать платежи, не выходя из дома или офиса. Пользоваться им можно на смартфоне с помощью мобильного приложения или на компьютере через интернет-версию.

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2. Доверяй QR

Сегодня про QR-код говорят много, но в СберБанке его стали использовать еще до того, как это стало мейнстримом. В мобильном приложении "СберБанк Онлайн" можно оплатить большинство услуг, и чтобы этот процесс сделать более быстрым, проводите оплату по QR-коду. Для этого нужно зайти в приложение "СберБанк Онлайн" на смартфоне, в разделе "Платежи" нажать "Оплатить по QR или штрихкоду". После этого включится камера, ее надо навести на QR-код, расположенный на квитанции. Все данные из квитанции автоматически подгрузятся, и останется только нажать кнопку "Оплатить".

Оплачивать таким образом можно и услуги ЖКХ, и штрафы в ГИБДД, и учебу в вузе или, например, в музыкальной школе. А молодые родители могут в "СберБанк Онлайн" оплачивать услуги детского сада. Это просто, удобно и безопасно.

3. Автоматизируй привычные процессы

Каждый месяц мы оплачиваем сотовую связь, интернет, услуги ЖКХ и другие платежи. И СберБанк может все эти процессы автоматизировать. Для этого нужно подключить функцию "Автоплатеж" в мобильном приложении "СберБанк Онлайн". И каждый месяц в выбранный вами день с вашего счета будут списываться средства для оплаты конкретных услуг. А за сутки до списания платежа будет поступать напоминание об этом. И при необходимости платеж можно будет отменить.

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Интернет-банк и мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" доступны клиентам — держателям банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису "Мобильный банк". Для использования мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" необходим доступ в сеть Интернет. За операции через интернет-банк и мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" может взиматься комиссия. Сканирование штрихкода доступно не для всех типов счетов и зависит от технических возможностей поставщика услуг. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. Размер комиссий, имеющиеся ограничения и иную информацию об интернет-банке и мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" уточняйте на www.sberbank.ru.

Услуга "Автоплатеж" доступна держателям банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису "Мобильный банк". "Автоплатеж" будет исполнен при наличии средств на банковской карте, к которой подключена услуга. При оплате счетов посредством услуги "Автоплатеж" может взиматься комиссия. Перечень компаний, в пользу которых могут совершаться платежи в рамках услуги "Автоплатеж", порядок подключения услуги, размер комиссии, а также иную дополнительную информацию уточняйте на сайте www.sberbank.ru, по телефону 8 800 555 55 50 или в отделениях Сбербанка.

Смартфон (от англ. языка Smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило с сенсорным экраном), дополненный функциональностью карманного персонального компьютера. QR код "от англ. Quick Response Code — код быстрого реагирования — это двухмерный штрихкод (бар-код), предоставляющий информацию для быстрого ее распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне. Лайфхак (от англ. языка "lifehack", дословный перевод "взлом жизни", употребляется в молодежном сленге) — это стратегии и методики, взятые на вооружение для того, чтобы более эффективно управлять своим временем и повседневными задачами. Онлайн (от англ. языка online — "на линии") — функционирующий только при подключении к Интернету. Мейнстрим (от англ. языка mainstream — "основное течение") — преобладающее направление в какой-либо области (научной, культурной и др.) для определённого отрезка времени.