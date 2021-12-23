TikTok обошел Google по популярности

TikTok – платформа китайской компании ByteDance для просмотра и создания коротких видеороликов. Эта соцсеть обогнала лидера 2020 года – Google. В 2021 году Google занимает второе место, третье досталось Facebook. Cloudflare отмечает, что TikTok впервые выбился в лидеры в феврале и в основном удерживал лидерство с августа, передает РИА «Новости».