Описан способ вернуться с Windows 11 на Windows 10

Чтобы откатиться с Windows 11 на Windows 10, нужно произвести чистую установку операционной системы. Об этом сообщает издание Digital Trends.

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Специалисты медиа отметили, что после использования вышедшей осенью Windows 11 многие потребители решили вернуться на предыдущую ОС, но испытывают в этом сложности. Авторы описали самый простой способ откатиться: вернуться на Windows 10 с помощью манипуляций в настройках системы. Для это нужно зайти в «Центр обновления Windows» и найти пункт «История обновлений».

Затем пользователь должен раскрыть список с обновлениями и выбрать ОС, которая была установлена на компьютере. После этого следует нажать на кнопку «Вернуться на Windows 10» и подождать, пока процесс восстановления системы завершится.

Специалисты подчеркнули, что эта возможность присутствует в течение 10 дней после инсталляции Windows 11. «Если с момента обновления до Windows 11 прошло более 10 дней, то упомянутый выше метод не будет работать», — отметили авторы. В этом случае нужно зайти на страницу загрузки Windows 10, загрузить образ системы на чистый накопитель, вставить его в разъем ПК и запустить чистую установку с форматированием диска.