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26 минут назад

На "Госуслугах" в 2022 году появится принудительная двухфакторная авторизация

Минцифры планирует в 2022 году ввести обязательную двухфакторную идентификацию пользователей на портале "Госуслуги" в целях дополнительной защиты персональных данных граждан. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На «Госуслугах» появится двухфакторная авторизация
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

По замыслу министерства, для входа на портал "Госуслуги" понадобится не только логин и пароль, но и код, который будет поступать в виде SMS-сообщения. В настоящее время около 90% профилей на сайте имеют однофакторную авторизацию, уточнили источники газеты, близкие к Минцифры.

По их словам, в период пандемии функционал портала и его посещаемость выросли в разы и это сделало ресурс социально значимым. Среди популярных услуг - дистанционное оформление кредитов, госвыплаты, получение QR-кодов. Параллельно с ростом популярности сервиса вырос и интерес со стороны мошенников. Инициативу поддержали в Госдуме. По мнению экспертов, введение обязательной двухфакторной идентификации является своевременном мерой, которая вписывается в общемировые тенденции.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе совещания со своими заместителями заявил, что в предстоящем году значительно расширится функционал портала "Госуслуги".

Интернет,Политика,Госуслуги,Михаил Мишустин,Госдума,Правительство РФ,
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