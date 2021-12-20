СберПервый улучшил пакет услуг и условия по тарифам

СберПервый, премиальный формат обслуживания СберБанка, расширил доступ к своим сервисам и обновил пакет услуг. Предлагаемые условия, которыми смогут воспользоваться 100 тысяч клиентов, входят в число самых выгодных в банковском премиум-сегменте России.

Обновлённый тариф

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С 20 декабря СберПервый выровнял порог доступа к премиальному обслуживанию в Москве и регионах. Теперь клиенты могут получить доступ к пакету премиальных услуг, если на последний день месяца их суммарный баланс на картах, вкладах, счетах, инвестиционных и страховых продуктах СберБанка составляет не менее 10 млн рублей.

Кроме того, СберПервый стал учитывать ежемесячный оборот клиентов по картам. Бесплатное премиальное обслуживание предоставляется тем, у кого он превышает 600 тыс. рублей.

Премиальный сегмент обслуживания — самый быстрорастущий и конкурентный на российском рынке. Поэтому мы очень рады представить обновлённый тариф и новые сервисы, чтобы задать высокие стандарты и укрепить нашу лидирующую позицию

Мария Поденко

Руководитель СберПервого

Если баланс на счетах клиента составляет менее 10 млн и ежемесячный оборот по картам не достигает 600 тыс. рублей, то ежемесячное обслуживание, как и прежде, стоит 10 тыс. рублей начиная с третьего месяца.

Новые привилегии

СберПервый также расширил набор привилегий в рамках своего пакета услуг. Всем клиентам теперь автоматически устанавливается самый высокий уровень в программе лояльности — «Больше, чем Спасибо». Бонусы от СберСпасибо можно обменивать на рубли по курсу 1 бонус = 0,8 рубля (ранее — 0,5 рубля).

В результате клиентам стало выгоднее ездить на такси и заправлять машины топливом — на эти сервисы начисляется 10% бонусов от СберСпасибо. Платежи юридическим лицам при оплате жилищно-коммунальных, образовательных и других услуг производятся без комиссии. Также в пакет услуг добавлена премиальная подписка СберПрайм.

СберПервый — премиальный формат обслуживания клиентов СберБанка, который предлагает эксклюзивные решения для приумножения капитала и комфорта в повседневной жизни. Услуги СберПервого можно получить как дистанционно, так и в 150 офисах по всей России. Это крупнейшая в стране сеть центров премиального обслуживания с лучшими финансовыми советниками.

Среди привилегий СберПервого — индивидуальные инвестиционные решения и страховые продукты, премиальные банковские карты с повышенными бонусами в популярных категориях трат, вклады с повышенными ставками и льготные курсы обмена валют.