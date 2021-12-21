Ваше место у плиты: что думают россияне о предназначении женщины

Уж сколько раз твердили миру, что женщины могут быть отличными предпринимательницами, руководительницами и специалистками в любой области знаний, но абсолютное большинство россиян (86,2 процента) считают, что женщины должны посвящать себя в первую очередь семье и детям.Только 7,5 процента населения выступают за то, чтобы женщины совмещали работу и семью. И лишь 6,3 процента уверены, что после свадьбы можно сосредоточиться на профессиональном росте. Эти данные показал опрос, проведенный дочерней организацией Сбербанка, «Сберстрахование жизни». На текст исследования ссылается в новостной заметке агентство ТАСС.В опросе, который был проведен в конце ноября 2021 года, приняли участие 11 тысяч респондентов из 37 городов России с населением свыше 500 тысяч человек.Респондентов попросили высказать мнение о разных вопросах, касающихся гендерных норм и семьи. Так выяснилось, что семейный уклад в понимании 68 процентов россиян предполагает патриархат.При этом возглавляет почти что каждую четвертую семью (23 процента опрошенных) все-таки женщина, а вот равноправие принято лишь в 8,5 процента семей.«Выбивается из общей картины Екатеринбург: здесь 67 процентов опрошенных предпочли матриархат. Меньше всего тех, кто разделяет приверженность к этому укладу, нашлось в Санкт-Петербурге (14 процентов). За равноправие чаще всего голосовали в Новосибирске (17 процентов), а реже всего — в Хабаровске (три процента)», — уточнили в пресс-службе компании «Сберстрахование жизни». Максимальная пещера: письмо редактораИнтересно, что в разных регионах совершенно разные ответы были на вопрос об идеальном возрасте для регистрации отношений. В Самаре это 21 год, а в Москве и Красноярске — 25–26 лет.Расспросили респондентов также и об их мнении о количестве детей в семье и факторах, оказывающих влияние будущее подрастающего поколения.Большинство россиян уверены, что в семье должно быть минимум двое детей. А важнее всего для их развития достойное воспитание (34,6 процента) и образование (28,8 процента), а также стремление обеспечить детям крепкое здоровье (26,6 процента).Мы регулярно публикуем данные социологических исследований о вопросах семьи и воспитания. Традиционалистский подход россиян во многом был отражен и в опросе о выборе кружков в зависимости от гендера ребенка.Еще почитать по теме:Опрос показал, сколько мужчин в России готовы уйти в декретРоссияне назвали пять качеств идеального отцаОпрос показал: половина мужчин в России считает, что женщинам лучше не работать CHIPSовостиСлушайте наш подкаст [data-stk-css="stk6pg2G"]:not(#stk):not(#stk):not(style) { background-color: rgba(255, 255, 255, 1); box-shadow: 0px 10px 20px rgba(0, 0, 0, 0.08); border-radius: 6px } [data-stk-css="stkbLR3U"]:not(#stk):not(#stk):not(style) {} [data-stk-css="stkRHJs9"]:not(#stk):not(#stk):not(style) {} [data-stk-css="stkGXzhj"]:not(#stk):not(#stk):not(style) { background-color: #f4f6f7; border-radius: 20px } [data-stk-css="stkXso-v"]:not(#stk):not(#stk):not(style) { margin-top: 12px; margin-bottom: 7px; margin-right: 27px; margin-left: 27px; color: #c0c0c0 } [data-stk-css="stkHM-7v"]:not(#stk):not(#stk):not(style) { border: 1px solid #f4f6f7; border-radius: 20px 20px 0 0; background-color: #ffffff; padding: 15px } [data-stk-css="stk_FZEn"]:not(#stk):not(#stk):not(style) { border: 1px solid #f4f6f7; border-radius: 0px; background-color: #ffffff; padding: 15px } [data-stk-css="stkx1ixt"]:not(#stk):not(#stk):not(style) { border: 1px solid #f4f6f7; border-radius: 0 0 20px 20px; background-color: #ffffff; padding: 15px } [data-stk-css="stkkdiM-"]:not(#stk):not(#stk):not(style) { border: 1px solid #f4f6f7; border-radius: 0px; background-color: #ffffff; padding: 15px } [data-stk-css="stkt_-1P"]:not(#stk):not(#stk):not(style) { border: 1px solid #f4f6f7; border-radius: 0 0 20px 20px; background-color: #ffffff; padding: 15px } [data-stk-css="stkt_-1P"]:not(#stk):not(#stk):not(style) { border: 1px solid #f4f6f7; border-radius: 0 0 20px 20px; background-color: #ffffff; padding: 15px } [data-stk-css="stkkdiM-"]:not(#stk):not(#stk):not(style) { border: 1px solid #f4f6f7; border-radius: 0px; background-color: #ffffff; padding: 15px }