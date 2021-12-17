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17 декабря

Образовательная программа Сбера стала лауреатом премии EdCrunch Award

Комплексная программа обучения Сбера по продуктам эквайринга победила в номинации «Лучший внеплатформенный онлайн-курс» в международном конкурсе EdCrunch Award 2021.

Эта программа позволяет сотрудникам освоить знания по банковским продуктам и услугам канала «Безналичные решения», научиться эффективно проводить переговоры по привлечению клиентов, а также качественно и своевременно осуществлять сервисную и техническую поддержку партнёров банка. Курс также используется при возникновении отклонений в ключевых показателях эффективности сотрудников: специалист изучает конкретную тему, которая позволит не повторять отклонений в будущем.

Во время обучения каждый менеджер погружается в историю клиентов, в диалоге с которыми он решает проблемы и помогает сделать их бизнес эффективнее. Слушателей курса ведёт виртуальный наставник, который подсвечивает вопросы партнёров и помогает правильно решать их на конкретных кейсах, тренажёрах и симуляторах. Образовательная программа доступна сотрудникам Сбера и размещена на внутренней HR-платформе «Пульс».

Программа обучения продуктам эквайринга уникальна тем, что в ней используется технология сбора цифрового следа (Big Data), которая анализирует поведение пользователей: геймификацию, проставление лайков и комментариев к курсу. Регулярное получение обратной связи по данному обучению позволяет оперативно исправлять и совершенствовать курс, делая его более удобным в прохождении для участников

Наталья Журавлёва

Управляющий директор, начальник Управления развития и карьеры Сбербанка

EdCrunch Award — это конкурс создателей лучших онлайн-курсов, основная цель которого заключается в распространении передового опыта в области дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Интернет,Наталья Журавлева,Сбербанк России,
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