Договориться по-соседски: как россияне решают споры с теми, кто живет рядом

Три четверти россиян (73%) не общаются с соседями по дому, ограничиваясь приветствием при встрече, выяснили СберСтрахование и медиахолдинг Rambler&Co, опросив более 25 тыс. человек по всей России.

При этом у 18% отношения с «коллегами» по дому значительно лучше, они могут обратиться за помощью в соседние квартиры. А почти каждый десятый опрошенный (9%) утверждает, что ходит в гости к соседям и помогает им при необходимости.

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В целом россияне знают своих соседей. Четверть опрошенных знакомы со всеми или почти всеми соседями по дому, еще 12% знают только тех, чьи квартиры расположены на одном этаже с ними. Более половины респондентов (51%) могут говорить о знакомстве лишь с некоторыми соседями по подъезду, а 12% не знают вообще никого из них. При этом 54% отметили, что живут с соседями в мире и согласии.

Между тем почти у половины россиян (46%) случались конфликтные ситуации с соседями по дому. Около трети из них мирно решить не удавалось, но большинство респондентов надеются, что в будущем такое не повторится.

Споры с соседями возникают по разным причинам. Так, 14% россиян соседи заливали (или же они сами устраивали потоп квартирам нижних этажей), при этом схожее количество респондентов признались, что им возместили ущерб при заливе.

Что касается шума – одной из распространенных причин конфликта жителей многоэтажных домов, то 15% россиян беспокоил шум по ночам или в выходные (либо они сами тревожили соседей громкими звуками) и каждому пятому удалось убедить соседей перестать шуметь.

В целом у четверти опрошенных урегулирование конфликта получилось не с первого раза, а более чем у трети (37%) не получилось вообще, причем каждому десятому пришлось вызывать полицию или идти в суд.

Большинство россиян не знают, как защитить себя и свою квартиру от конфликтов с соседями: почти три четверти (71%) просто надеются, что такая ситуация в будущем не возникнет. Каждый пятый (21%) собирается сразу вызывать полицию, а каждый двенадцатый (8%) готов застраховать свою квартиру, чтобы при возможных неприятностях избежать и финансовых, и эмоциональных затрат. Последний способ защиты — самый эффективный, поскольку полис позволяет существенно снизить непредвиденные расходы на ремонт пострадавшей от соседей квартиры, а также застраховать ответственность перед соседями в случае неожиданных ситуаций. За чуть более 11 месяцев 2021 года сумма выплат СберСтрахования по добровольному страхованию недвижимости составила более 0,7 млрд рублей

Директор дивизиона «Защитные продукты и сервисы» Сбербанка