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14 декабря

Заказ питания в молочных кухнях Москвы стал доступен онлайн

Получить продукты в молочно-раздаточном пункте теперь можно по электронному направлению, подав соответствующую заявку онлайн. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы. "Жителям не придется подавать бумажное заявление и каждый месяц ходить в поликлинику для получения заключений: теперь заказы на питание можно оформить онлайн на портале mos.ru, а для получения продуктов достаточно показать электронное направление", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она также отметила, что беременные женщины и кормящие матери, оставляя заявку на питание онлайн, могут сами выбрать удобный пункт молочной кухни и график получения продуктов. Бесплатное питание предоставляется беременным женщинам, кормящим матерям детей до полугода, детям до трех лет, а также детям из многодетных семей в возрасте до семи лет, детям до 15 лет с хроническими заболеваниями и детям-инвалидам. Ранее Ракова рассказала, что благодаря поддержке женщин с детьми со стороны столичных властей число многодетных семей в Москве за последние 10 лет увеличилось в 2,5 раза. Она напомнила о различных пособиях и льготах, которые получают женщины как в период беременности, так и после рождения ребенка.

Заказ питания в молочных кухнях Москвы стал доступен онлайн
Фото: Москва24Москва24
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