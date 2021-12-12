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8 часов назад

Екатерина Мизулина заявила об иностранном финансировании Моргенштерна

Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что рэпер Моргенштерн получает иностранное финансирование. Об этом она рассказала в интервью журналистке Ирине Шихман, запись которого опубликована на YouTube-канале "А поговорить?". Она подчеркнула, что в России существует определенный круг исполнителей и блогеров, которые систематично распространяют контент, связанный с тематикой насилия, пропагандой наркотиков и "победобесием". По словам Мизулиной, им дается определенный "файл", с указанными темами, которые необходимо постоянно затрагивать. "Об этом писали и средства массовой информации, о том, что у него (Моргенштерна) есть финансирование иностранного толка. Ему целенаправленно направляют денежные средства иностранные организации", — рассказала Мизулина. Она отметила, что в Лиге безопасного интернета проводят мониторинг "определенных вещей", в том числе с использованием искусственного интеллекта. Благодаря этому у отдельных исполнителей и блогеров были выявлены "единые методики работы". Ранее Мизулина объяснила решение обратиться в Генеральную прокуратуру России с просьбой организовать проверку в отношении Моргенштерна.

Екатерина Мизулина заявила об иностранном финансировании Моргенштерна
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Интернет,Екатерина Мизулина,Общественная палата России,Генпрокуратура РФ,
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