Аналитики «МегаФона» заявили о вхождении TikTok в тройку популярных соцсетей

TikTok вошел в тройку самых популярных соцсетей в России, обогнав «Одноклассников» и заняв третье место в рейтинге, который был подготовлен аналитиками «МегаФона». Первое место досталось Instagram, второе — «ВКонтакте». Специалисты «МегаФона» проанализировали мобильный интернет-трафик пользователей социальных сетей в 2021 году.

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Согласно исследованию «МегаФона», совокупный объем мобильного интернет-трафика удвоился за год в соцсетях. На долю Instagram приходится 35,5 процента потребляемого трафика, далее следуют «ВКонтакте» и TikTok, имеющие долю в 28 и 24 процента соответственно.

Самый высокий рост показателя показал TikTok — в 2021 году мобильный интернет-трафик на платформе увеличился более чем в два раза. Аналитики «МегаФона» объясняют повышенный интерес к TikTok общим трендом на рост популярности коротких видео. Показатели в Instagram подтверждают оценки экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на 53 процента.

По подсчетам специалистов «МегаФона», в среднем один российский пользователь Instagram расходует 197 мегабайт интернет-трафика в сутки, для «ВКонтакте» этот показатель составляет 107 мегабайт, для TikTok 225 мегабайт.

Самая активная аудитория у «ВКонтакте» — ежедневно ее посещают 73 процента пользователей соцсети. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60 процентов, TikTok — 35 процентов.