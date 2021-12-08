В Telegram внедрили запрет на скриншоты и пересылку сообщений

В обновлённой версии мессенджера Telegram владельцы каналов получат возможность устанавливать запрет для подписчиков на сохранение фото и видео, на скриншоты и пересылку сообщений. Об этом сообщается в блоге компании.

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Теперь создатели каналов и групп могут запретить своим подписчикам сохранять фотографии и видеозаписи, пересылать сообщения и делать снимки экрана. Включить защиту от копирования и пересылки можно в профиле чата, — говорится в сообщении разработчиков.

Также пользователи получают возможность полного контроля за своей перепиской, отныне они смогут без следа удалять сообщения для всех участников беседы, а также появилась возможность удалить сообщения за конкретных день или промежуток времени.

Кроме того, на некоторых устройствах изменился процесс входа в мессенджер: без СМС, при помощи ввода последних трёх цифр номера, с которого поступает звонок от Telegram.

В подписях для меди стало поддерживаться любое форматирование, которое ранее было доступно только для обычных тестовых сообщений: жирный шрифт, курсив, текстовые ссылки и другие возможности.

Пользователи могут запускать мессенджер со всех устройств одновременно, управляя активными сеансами, и выбирать, через какой период неактивности сеансы на устройствах будут завершаться.