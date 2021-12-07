Греф не верит в метавселенную Цукерберга

"Вы сказали, что есть два тренда: экосистемы и метавселенные. Если экосистемы это уже существующая реальность, практически по всему миру, то метавселенная - это, наверное, тот тренд, который пока просматривается, но нет ни одной метавселенной, в силу того, что пока технически никто еще не сумел совершить этого перехода", - отметил Греф. "Я не верю в метавселенную имени Цукерберга. Даже после его выступления я еще раз посмотрел на все его продукты, и надел этот самый Oculus, и провел в нем больше часа, впервые в жизни. Не знаю, может, там надо провести месяц, после этого ты привыкнешь. Но это неудобно. Это даже для взрослого человека очень серьезное такое давление. Пока все эти аватары настолько непривлекательные, и игры настолько несовершенны, даже игры. Просто там ничего больше путного-то нет", - сказал Греф.