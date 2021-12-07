Названо слово 2021 года в русскоязычных социальных медиа

В уходящем году в социальных медиа упоминаемость слова «вакцинация» увеличилась почти в шесть раз по сравнению с 2020-м. В результате именно оно стало словом 2021 года, говорится в релизе компании Brand Analytics.

Фото: МТРК «МИР» / Алан Кациев МТРК «МИР» / Алан Кациев

Как отмечается специалисты проанализировала 874 миллиарда слов в 52,2 миллиарда публичных русскоязычных сообщений в соцмедиа с 1 января 2020-го по 30 ноября 2021-го.

По словам экспертом, лексемой завершающегося года стала «вакцинация». Данное слово упомянули в 33,5 миллиона сообщений.

Ранее Общество немецкого языка (GfdS) признало словом 2021 года Der Wellenbrecher (буквально «волнорез»). Им немцы обозначают все принимаемые меры для борьбы с распространением ковида.