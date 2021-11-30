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10 часов назад

Генерирующая компания Росатома предупредила о мошенниках, действующих от ее имени

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Концерн "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом") выступил с предупреждением об участившихся случаях мошенничества в сфере закупок, совершаемых якобы от имени концерна. Соответствующее заявление распространила во вторник пресс-служба Росэнергоатома.

"В последнее время участились случаи мошенничества в сфере государственных закупок. Росэнергоатом <…> уже неоднократно сообщал о схемах обмана юридических лиц, однако, к сожалению, подобные случаи продолжают повторяться", - говорится в заявлении. Как отмечают специалисты по безопасности компании, в Росэнергоатом за последние пять месяцев текущего года обратились около 50 человек, либо уже пострадавших от действий аферистов, либо потенциальных жертв. Как правило, мошенники требуют внести предоплату, оплатить получение обязательной сертификации для участия в конкурсных процедурах или перечислить денежные средства в качестве обеспечения за уже выигранный конкурс. При этом они всегда пользуются разными доменами и электронными адресами - как правило, временными. "За последнюю неделю нами было зафиксировано сразу два случая мошеннических действий, осуществляемых с одного и того же электронного адреса r.bekker@msk-atm.ru, с которого некий Роман Бекер предлагал направить заявку для участия в закупке якобы от имени Росэнергоатома на поставку планшетов на сумму свыше 1 млн рублей", - приводятся слова директора департамента коммуникаций Росэнергоатома Андрея Тимонова, подчеркнувшего, что такие предложения, а также лица, которые их направляют, не имеют никакого отношения ни к концерну, ни к атомной отрасли в целом.

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"Все документы, которые используют мошенники для подтверждения того, что действуют они якобы от имени концерна (такие как Положение о совете директоров КРЭА, выписки из ЕГРЮЛ, годовая бухгалтерская отчетность, Положение об общем собрании акционеров, Устав концерна и его реквизиты), размещены в открытом доступе, носят информационный характер и не относятся напрямую к закупочной деятельности, осуществляемой компанией", - подчеркивается в заявлении Росэнергоатома.

Закупки - только через аккредитованные площадки

В сентябре с аналогичным предупреждением выступила госкорпорация "Росатом", напомнившая, что предприятия атомной отрасли не взимают плату за участие в закупочных процедурах. Все закупочные процедуры и их условия, а также годовые программы закупок предприятий атомной отрасли публикуются в Единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте закупок Росатома. "Никакие дополнительные требования, не представленные в конкурсной документации, не могут быть предъявлены", - подчеркивалось в заявлении. Все электронные закупочные процедуры проводятся на официально аккредитованных электронных торговых площадках в соответствии с тарифными планами операторов: ЭТП "Сбербанк -АСТ", ЭТП "РТС-Тендер", ЭТП "Россельторг", ЭТП "ЭТС". В связи с этим Росатом настоятельно рекомендовал проверять наличие закупочной процедуры на указанных сайтах.

Интернет,Росэнергоатом,Росатом,ИТАР-ТАСС,
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