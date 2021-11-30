Генерирующая компания Росатома предупредила о мошенниках, действующих от ее имени

"В последнее время участились случаи мошенничества в сфере государственных закупок. Росэнергоатом <…> уже неоднократно сообщал о схемах обмана юридических лиц, однако, к сожалению, подобные случаи продолжают повторяться", - говорится в заявлении. Как отмечают специалисты по безопасности компании, в Росэнергоатом за последние пять месяцев текущего года обратились около 50 человек, либо уже пострадавших от действий аферистов, либо потенциальных жертв. Как правило, мошенники требуют внести предоплату, оплатить получение обязательной сертификации для участия в конкурсных процедурах или перечислить денежные средства в качестве обеспечения за уже выигранный конкурс. При этом они всегда пользуются разными доменами и электронными адресами - как правило, временными. "За последнюю неделю нами было зафиксировано сразу два случая мошеннических действий, осуществляемых с одного и того же электронного адреса r.bekker@msk-atm.ru, с которого некий Роман Бекер предлагал направить заявку для участия в закупке якобы от имени Росэнергоатома на поставку планшетов на сумму свыше 1 млн рублей", - приводятся слова директора департамента коммуникаций Росэнергоатома Андрея Тимонова, подчеркнувшего, что такие предложения, а также лица, которые их направляют, не имеют никакого отношения ни к концерну, ни к атомной отрасли в целом.