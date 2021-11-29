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6 часов назад

Индия начала создавать свою "интернет-армию"

Министерство внутренних дел Индии объявило о наборе волонтеров, которые будут искать в интернете запрещенный в государстве контент. Об этом сообщает AlJazeera.

Индия начала создавать свою "интернет-армию"
Фото: Wong Maye-E/APWong Maye-E/AP

Как сообщает издание, киберволонтеры должны будут сохранять конфиденциальность и находить и отчитываться государству о найденной в интернете детской порнографии, а также контенте, призывающему к нарушению территориальной целостности Индии и массовым беспорядкам или дестабилизирующим религиозную гармонию в государстве. Правозащитники и оппозиционные активисты опасаются, что "интернет-армия" - еще один способ подавить политические свободу и протестные настроения в государстве.

"Цель состоит в том, чтобы заставить замолчать людей с помощью запугивания, а также создать ложный нарратив о массовой поддержке взглядов правительства. Нет четкого определения того, какая незаконная деятельность может привести к неприятностям. Точно так же нет определения того, что является антинациональным, а что нет. Но, судя по правоприменению, кажется, что любая критика правящей партии -антинациональна", - сказал Мирза Саиб Бег, юрист и правозащитник из Кашмира, которого троллили и преследовали за его критику правительства. В 2018 году сообщалось о "фабрике троллей", работающих на Великобританию.

Интернет,В мире,Массовые беспорядки,
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