Индия начала создавать свою "интернет-армию"

Как сообщает издание, киберволонтеры должны будут сохранять конфиденциальность и находить и отчитываться государству о найденной в интернете детской порнографии, а также контенте, призывающему к нарушению территориальной целостности Индии и массовым беспорядкам или дестабилизирующим религиозную гармонию в государстве. Правозащитники и оппозиционные активисты опасаются, что "интернет-армия" - еще один способ подавить политические свободу и протестные настроения в государстве.

"Цель состоит в том, чтобы заставить замолчать людей с помощью запугивания, а также создать ложный нарратив о массовой поддержке взглядов правительства. Нет четкого определения того, какая незаконная деятельность может привести к неприятностям. Точно так же нет определения того, что является антинациональным, а что нет. Но, судя по правоприменению, кажется, что любая критика правящей партии -антинациональна", - сказал Мирза Саиб Бег, юрист и правозащитник из Кашмира, которого троллили и преследовали за его критику правительства. В 2018 году сообщалось о "фабрике троллей", работающих на Великобританию.