Сайты финансовых пирамид в России начали блокировать без суда

С 1 декабря вступил в силу закон, который позволяет блокировать сайты финансовых мошенников во внесудебном порядке. Об этом говорится на сайте Центробанка РФ. Уточняется, что речь идет о ресурсах, которые имитируют официальные сайты банков и финансовых организаций, а также о сайтах финансовых пирамидах или незаконный доступ к базам данных банков и их информационным системам. ЦБ будет вносит сайты в реестр запрещенной информации, а прокурор сможет принимать решение об их блокировке. Зампред Банка России Герман Зубарев считает, что новый закон позволит сократить финансовые потери наших граждан от действий злоумышленников: "Сейчас преступники успевают обмануть много людей, прежде чем доступ к мошенническому сайту будет закрыт. Такая практика, в частности, характерна для финансовых пирамид. Принятие закона позволит изменить ситуацию". Ранее стало известно, что с 1 декабря в России вступили в силу поправки о бесплатном "социальном интернете". Зайти на некоторые сайты госорганов теперь можно даже при отсутствии средств на счете. В перечень бесплатных ресурсов вошли сайты госорганов и органов местного самоуправления, портал госуслуг, новостные агрегаторы, поисковые сервисы, а также некоторые социальные сети и отдельные интернет-магазины — всего 371 ресурс.