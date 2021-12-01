В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 73.97EUR 83.84
Войти в почту
14 часов назад

Сайты финансовых пирамид в России начали блокировать без суда

С 1 декабря вступил в силу закон, который позволяет блокировать сайты финансовых мошенников во внесудебном порядке. Об этом говорится на сайте Центробанка РФ. Уточняется, что речь идет о ресурсах, которые имитируют официальные сайты банков и финансовых организаций, а также о сайтах финансовых пирамидах или незаконный доступ к базам данных банков и их информационным системам. ЦБ будет вносит сайты в реестр запрещенной информации, а прокурор сможет принимать решение об их блокировке. Зампред Банка России Герман Зубарев считает, что новый закон позволит сократить финансовые потери наших граждан от действий злоумышленников: "Сейчас преступники успевают обмануть много людей, прежде чем доступ к мошенническому сайту будет закрыт. Такая практика, в частности, характерна для финансовых пирамид. Принятие закона позволит изменить ситуацию". Ранее стало известно, что с 1 декабря в России вступили в силу поправки о бесплатном "социальном интернете". Зайти на некоторые сайты госорганов теперь можно даже при отсутствии средств на счете. В перечень бесплатных ресурсов вошли сайты госорганов и органов местного самоуправления, портал госуслуг, новостные агрегаторы, поисковые сервисы, а также некоторые социальные сети и отдельные интернет-магазины — всего 371 ресурс.

Сайты финансовых пирамид в России начали блокировать без суда
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Интернет,Законопроекты,Телефонные мошенники,Телефонные мошенники,Социальный мониторинг,Центральный банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители