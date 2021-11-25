"По факту публикации в сети Интернет о том, что молодой человек совершил провокационные действия на фоне портрета ветерана Великой Отечественной войны, сотрудники полиции проводят разбирательство. Организован комплекс мероприятий, направленный на установление личности и привлечение нарушителя к установленной законом ответственности", - сказал собеседник агентства.