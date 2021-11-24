Российские сотовые операторы захотели компенсаций от YouTube

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Минцифры России в рамках «дорожной карты» по поддержке телеком-отрасли предлагает обязать иностранные стриминговые сервисы и онлайн-кинотеатры выплачивать российским операторам связи компенсации за онлайн-трафик. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Как считают в ведомстве, операторы находятся в тяжелом положении из-за роста трафика и не имеют достаточных источников финансирования для модернизации сетей. Поэтому Минцифры хочет создать механизм финансирования зарубежными интернет-компаниями развития инфраструктуры связи в России и ввести для иностранных ОТТ–компаний (технология передачи видео через интернет) платеж за трафик, «который они направляют на абонентов российских операторов».

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян обратил внимание на то, что трафик отечественных онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов не отличается от трафика зарубежных, поэтому им тоже следовало бы за него платить, поскольку они также увеличивают нагрузку на сети операторов». В случае же введения подобной меры в отношении YouTube, Google, скорее всего, сразу введет плату за использование серверов, которыми сейчас бесплатно пользуются все крупные мобильные операторы и региональные провайдеры В Google изданию не ответили на вопрос о возможности такого ответного шага.

Директор практики услуг компаниям в области связи, IT и СМИ PwC в России Кирилл Морозов полагает, что реализация меры может привести к подорожанию товаров и услуг в интернете. По мнению директора практики по работе с компаниями сектора технологий, медиа и телекоммуникаций КПМГ Дениса Черноокого, иностранным ОТТ-компаниям следует дать преференции, иначе многие из них «могут просто уйти».

В Минэкономики изданию сообщили, что поддерживают «инициативы, стимулирующие развитие отраслей». В Минфине переадресовали вопросы в Минцифры, где отказались от комментариев. В «Ростелекоме» указали на наблюдающийся в последние годы рост общего интернет-трафика в стране в шесть раз, причем очередной скачок вызвала пандемия коронавируса и отметили важность системных мер господдержки «для умощнения и развития сетей».