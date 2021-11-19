«Сбер» включили в рейтинг лучших работодателей мира

Американский Forbes выбрал 750 лучших работодателей планеты. Эксперты составили рейтинг на основании анонимного опроса сотрудников. В первую десятку попали крупнейшие технологические гиганты мира, в том числе IBM, Microsoft, Apple. Лидером стала южнокорейская Samsung Group. Единственным представителем России в списке оказался «Сбер».

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Forbes совместно с исследовательской компанией Statista опросил 150 000 сотрудников многонациональных компаний из 58 стран мира. Их спрашивали, могут ли они рекомендовать своих работодателей близким или друзьям, а также что они думают о компаниях — конкурентах в своих сферах.

Фирмы оценивали по таким критериям, как имидж, социальная ответственность, развитие талантов и ряду других. Все опросы проводились анонимно, чтобы участники могли открыто высказывать своё мнение.

В итоге первое место в рейтинге занял Samsung. В штате компании сегодня работает 326 000 человек.

В тройке лидеров оказались IBM (345 900 сотрудников) и Microsoft (189 000 работников). В топ-10 также вошли:

Apple;

Alphabet (материнская компания Google);

Dell;

Huawei;

Adobe;

BMW.

Единственной российской компанией, попавшей в список лучших работодателей планеты, стал «Сбер». Он, в частности, обошёл Goldman Sachs, Mazda Motor, Nissan Motor, Subaru и др.