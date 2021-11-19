«Сбер» включили в рейтинг лучших работодателей мира

Американский Forbes выбрал 750 лучших работодателей планеты. Эксперты составили рейтинг на основании анонимного опроса сотрудников. В первую десятку попали крупнейшие технологические гиганты мира, в том числе IBM, Microsoft, Apple. Лидером стала южнокорейская Samsung Group. Единственным представителем России в списке оказался «Сбер».
Forbes совместно с исследовательской компанией Statista опросил 150 000 сотрудников многонациональных компаний из 58 стран мира. Их спрашивали, могут ли они рекомендовать своих работодателей близким или друзьям, а также что они думают о компаниях — конкурентах в своих сферах.
Фирмы оценивали по таким критериям, как имидж, социальная ответственность, развитие талантов и ряду других. Все опросы проводились анонимно, чтобы участники могли открыто высказывать своё мнение.
В итоге первое место в рейтинге занял Samsung. В штате компании сегодня работает 326 000 человек.
В тройке лидеров оказались IBM (345 900 сотрудников) и Microsoft (189 000 работников). В топ-10 также вошли:
Apple;
Alphabet (материнская компания Google);
Dell;
Huawei;
Adobe;
BMW.
Единственной российской компанией, попавшей в список лучших работодателей планеты, стал «Сбер». Он, в частности, обошёл Goldman Sachs, Mazda Motor, Nissan Motor, Subaru и др.
Ранее «Секрет» рассказывал , что «Сбер» в честь 180-летнего юбилея подарит всем сотрудникам банка и компаний экосистемы по 30 000 рублей в виде бонусов. Их можно потратить в магазинах компаний — партнёров «СберСпасибо» и направить на благотворительность.