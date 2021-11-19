В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

«Сбер» включили в рейтинг лучших работодателей мира

Секрет Фирмыиещё 5
17 часов назад

Американский Forbes выбрал 750 лучших работодателей планеты. Эксперты составили рейтинг на основании анонимного опроса сотрудников. В первую десятку попали крупнейшие технологические гиганты мира, в том числе IBM, Microsoft, Apple. Лидером стала южнокорейская Samsung Group. Единственным представителем России в списке оказался «Сбер».

«Сбер» включили в рейтинг лучших работодателей мира
Фото: Pixabay, Pixabay LicensePixabay, Pixabay License

Forbes совместно с исследовательской компанией Statista опросил 150 000 сотрудников многонациональных компаний из 58 стран мира. Их спрашивали, могут ли они рекомендовать своих работодателей близким или друзьям, а также что они думают о компаниях — конкурентах в своих сферах.

Фирмы оценивали по таким критериям, как имидж, социальная ответственность, развитие талантов и ряду других. Все опросы проводились анонимно, чтобы участники могли открыто высказывать своё мнение.

В итоге первое место в рейтинге занял Samsung. В штате компании сегодня работает 326 000 человек.

В тройке лидеров оказались IBM (345 900 сотрудников) и Microsoft (189 000 работников). В топ-10 также вошли:

Amazon;

Apple;

Alphabet (материнская компания Google);

Dell;

Huawei;

Adobe;

BMW.

Единственной российской компанией, попавшей в список лучших работодателей планеты, стал «Сбер». Он, в частности, обошёл Goldman Sachs, Mazda Motor, Nissan Motor, Subaru и др.

Ранее «Секрет» рассказывал , что «Сбер» в честь 180-летнего юбилея подарит всем сотрудникам банка и компаний экосистемы по 30 000 рублей в виде бонусов. Их можно потратить в магазинах компаний — партнёров «СберСпасибо» и направить на благотворительность.

Интернет,Amazon,IBM,Google,Microsoft,Сбербанк России,Apple,Forbes,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители