Эксперт: В паспорта россиян могут добавить QR-код о вакцинации

«Во многих странах уже и документов бумажных в хождении не осталось. Было неплохо и нам ввести какой-то промежуточный цифровой документ, подтверждающий личность вместе с QR-кодом. Я вижу в этом не ущемление прав, а развитие цифровизации», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее в правительстве предложили считать сертификат о вакцинации таким же важным документом, как и паспорт.

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

«Сейчас обсуждается идея цифрового паспорта – документа, который в цифровом виде хранится в смартфоне, – отмечает политолог Александр Асафов. – В том или ином виде он будет дублировать бумажный документ или пластиковую карточку. Его появление – это нормальный шаг в будущее. Было бы хорошо перевести и паспорт в цифровую форму, как недавно произошло с трудовыми книжками».

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Асафов также предлагает ввести в оборот вкладыш с QR-кодом в паспорт или другой «промежуточный документ», который одновременно и подтверждает личность, и свидетельствует о полученной прививке от ковида. «Если к QR-коду захотят добавить фотографию – это тоже неплохо. Вижу в этом не ущемление прав, а развитие цифровизации. Что в этом плохого?», – задается риторическим вопросом политолог.

«У нас и так давно применяются разные способы кодировать информацию, и никто не обращает на это внимания. Миллионы россиян используют в своих поездках биометрический загранпаспорт. В нем тоже есть нечитаемая человеческим взглядом строчка, в которой зашифрованы ваши биометрические данные. И никому это не мешает», – напомнил эксперт. «QR-код – это всего лишь удобный способ хранения информации, просто ссылка, с помощью которой можно добавлять различные данные. Он может быть изложен не только известным квадратиком, но и строкой других символов. Каких-то проблем, связанных с «числом зверя» и прочими суевериями, я тут не вижу», – пояснил эксперт.

«Человеческое сознание, наше восприятие зачастую инерционны. Вот банкоматы давно стали частью нашей бытовой жизни, а ведь несколько десятилетий назад они тоже вызывали настороженность. Люди верили только в наличные. И тут вдруг в какой-то железный ящик нужно класть свои сбережения. Какое они имеют отношение к пластиковой карточке? Банкомат может карточку «проглотить». Что тогда случится с деньгами? Такой страх был. А теперь все расплачиваются безналичными деньгами, никого это не беспокоит. То же самое произойдет и с другими инновациями», – предрекает Асафов.

«Электронная версия документов однажды станет привычной. Сейчас она просто принимает форму QR-кода и вводится для ограничения распространения инфекции. В любом случае, нынешние QR-коды – это нечто временное. Они нас покинут, как только мы научимся по-другому противодействовать пандемии», – подытожил Асафов.

Как сообщили на этой неделе «Известия» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника, в Минцифры вместе с Минздравом обсуждают вопрос о добавлении фотографий в сертификаты вакцинации. Нововведение позволило бы избежать любых очередей для проверки QR-кодов, ведь тогда не придется сверять данные сертификатов с паспортами.