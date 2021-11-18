Раскрыт механизм манипулирования миллиардами людей в соцсетях

Социальная сеть Facebook собирает огромное количество сведений о пользователях и контролирует как саму информацию, так и доступ к ней, заявил основатель социальной сети MeWe Марк Вайнштейн. В большом интервью «Ленте.ру» в рамках масштабного спецпроекта «Алгоритм. Кто тобой управляет?» он объяснил, как Facebook может злоупотреблять личной информацией пользователей и почему из-за этого они находятся в опасности.

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По словам Вайнштейна, Facebook, которой пользуется более трех миллиардов человек, знает очень многое о своих пользователях. К примеру, информацию об их религиозных предпочтениях, финансовом положении, политических взглядах, сексуальной ориентации и другие данные.

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В то же время создатель MeWe отметил, что существует множество примеров того, как Facebook злоупотребляет властью. Именно поэтому пользователи находятся в опасности, подчеркнул он.

«Допустим, вы принадлежите к меньшинству в какой-то стране. Правительство решило, что это меньшинство ему не нравится. Они могут узнать о вас вообще все. Это опасно для всего мира», — заявил Вайнштейн.

Он уточнил, что такой подход Facebook лишает людей права не соглашаться, не опасаясь преследований, — свободы на отличное от другого мнения. По словам создателя MeWe, соцсеть превратилась в экономическую систему, которая живет за счет пользовательских данных и предоставляет доступ к ним правительствам. Это означает, что таким образом власти могут манипулировать мнениями неугодных людей, подавлять их и вредить им, подчеркнул Вайнштейн.