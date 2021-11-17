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В России снизилась скорость мобильного интернета

Елена Прошина
49 минут назад

В ноябре средняя скорость мобильного интернета в России снизилась впервые за десять лет. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Telecom Daily.

В России снизилась скорость мобильного интернета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, в настоящий момент скорость мобильного интернета достигает 21,7 мегабита в секунду. Это почти на 3 мегабита меньше значений в октябре. Как полагают аналитики, на снижение скорости влияет рост трафика. Операторы связи также отмечают, что их сети не успевают за активностью абонентов даже с учетом повышения мощности.

Участники рынка считают, что в будущем сети продолжат деградировать. Этот процесс будет длиться до тех пор, пока не появятся свободные частоты в диапазоне 3,4–3,8 гигагерц для запуска стандарта 5G.

Ранее стало известно, что в следующем году тарифы на платное телевидение, фиксированный доступ в интернет и прочие услуги проводной связи могут вырасти в среднем на 10%. Эти расчеты не относятся к рынку мобильной связи. Эксперты рассказали, что эта тенденция связана с необходимостью исполнять требования по хранению интернет-трафика абонентов, предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам, а также увеличением цен на оборудование и инфляцией. Ранее стоимость тарифов каждый год росла на 12–15%.

Интернет,Наука и техника,Гаджеты,
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