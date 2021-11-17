В России снизилась скорость мобильного интернета

В ноябре средняя скорость мобильного интернета в России снизилась впервые за десять лет. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Telecom Daily.

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По информации издания, в настоящий момент скорость мобильного интернета достигает 21,7 мегабита в секунду. Это почти на 3 мегабита меньше значений в октябре. Как полагают аналитики, на снижение скорости влияет рост трафика. Операторы связи также отмечают, что их сети не успевают за активностью абонентов даже с учетом повышения мощности.

Участники рынка считают, что в будущем сети продолжат деградировать. Этот процесс будет длиться до тех пор, пока не появятся свободные частоты в диапазоне 3,4–3,8 гигагерц для запуска стандарта 5G.